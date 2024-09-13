Samsun'da 5 milyon 730 bin makaron ele geçirildi
Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 milyon 730 bin gümrük kaçağı boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 milyon 730 bin gümrük kaçağı boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat üzerine İlkadım ilçesinde bir tırı durdurdu.
Tırda arama yapan ekipler, 5 milyon 730 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan A.A.O. (55), M.K.T. (55), İ.Y. (20) ve M.E.B. (23) hakkında adli işlem başlatıldı.
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