Samsun'da hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma, 6 büyükbaş hayvan çaldığı iddiasıyla 3 kişiyi gözaltına aldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma, 6 büyükbaş hayvan çaldığı iddiasıyla 3 kişiyi gözaltına aldı.
Meşeli Türkmenler ile Yeni Alan mahallelerinde Ö.K, H.K. ve Ş.K'ye ait 6 büyükbaş hayvan araziden çalındı.
Hayvanlarının çalındığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolünde bir aracı durdurdu.
Hayvanlardan 3'ü araçta, 3'ü de satıldığı yerde bulundu.
Olayla ilgili E.A. (37), G.K. (38) ve S.B. (21) gözaltına aldı.
Çalınan hayvanlar ise sahiplerine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.