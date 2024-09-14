Samsun'da hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı

Olayla ilgili E.A. (37), G.K. (38) ve S.B. (21) gözaltına aldı.

Hayvanlarının çalındığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Meşeli Türkmenler ile Yeni Alan mahallelerinde Ö.K, H.K. ve Ş.K'ye ait 6 büyükbaş hayvan araziden çalındı.

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