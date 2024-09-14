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        Polisin kovaladığı narkotik şüphelisi aracında intihar etti

        Samsun'un Atakum ilçesinde polis tarafından kovalanan araçtaki narkotik şüphelisi intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 00:55 Güncelleme: 14.09.2024 - 00:57
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        Polisin kovaladığı narkotik şüphelisi aracında intihar etti
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        Samsun'un Atakum ilçesinde polis tarafından kovalanan araçtaki narkotik şüphelisi intihar etti.

        Atakum ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan S.O, kullandığı 34 KHS 940 plakalı otomobille kaçmaya başladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeşildere Mahallesi Anadolu Bulvarı'nda aracı çarparak durdurdu. Bu sırada S.O, yanındaki tabancayla başına ateş etti.

        Polisin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan S.O'yu Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. S.O. burada hayatını kaybetti.

        Daha önce hakkında narkotik ekiplerince işlem yapıldığı öğrenilen S.O'nun yine narkotik ekiplerince arandığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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