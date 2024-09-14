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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 09:25 Güncelleme: 14.09.2024 - 09:27
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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bafra'da şüphelenilen 2 araç ile araçlarda bulunanların ikametlerinde arama yapıldı.

        Aramada 156 elektronik sigara ele geçirildi, olayla ilgili Z.V.(25) ve C.H.A. (40) gözaltına alındı.

        Ülkeye yasa dışı yollarla sokulduğu tespit edilen elektronik sigaralara el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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