Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bafra'da şüphelenilen 2 araç ile araçlarda bulunanların ikametlerinde arama yapıldı.
Aramada 156 elektronik sigara ele geçirildi, olayla ilgili Z.V.(25) ve C.H.A. (40) gözaltına alındı.
Ülkeye yasa dışı yollarla sokulduğu tespit edilen elektronik sigaralara el konuldu.
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