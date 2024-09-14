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        Salıpazarı kestane balını tatmak isteyenler siparişi hasat öncesinde veriyor

        İLYAS GÜN - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde coğrafi işaret tescil belgesine sahip kestane balını tatmak isteyenler, siparişlerini hasattan önce veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 11:34 Güncelleme: 14.09.2024 - 11:34
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        Salıpazarı kestane balını tatmak isteyenler siparişi hasat öncesinde veriyor
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        İLYAS GÜN - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde coğrafi işaret tescil belgesine sahip kestane balını tatmak isteyenler, siparişlerini hasattan önce veriyor.

        Salıpazarı ilçesinin 950 rakımlı köylerinde kestane ağaçlarının çiçeklerinden elde edilen coğrafi işaret tescil belgesine sahip kestane balında, bu yıl 40 ton rekolte bekleniyor.

        Salıpazarı kestane balını benzerlerinden ayıran özelliği, baldaki kestane oranının yüzde 72 seviyesinde bulunması olarak gösteriliyor.

        Lezzeti, kokusu ve tadıyla meşhur olan ve kısa sürede tükenen Salıpazarı kestane balını tatmak isteyenlerin, hasattan önce sipariş vermesi gerekiyor.

        İlçede arıcılık yapan Mehmet Yazar, AA muhabirine, temiz, kaliteli ve organik kestane balı ürettiğini söyledi.

        Yılda ortalama 250 ila 300 kilogram bal üretimi olduğunu anlatan Yazar, "Müşterilerimiz kaliteyi takdir ediyor. Bizim balımızı bir defa tadan tekrar istiyor. Hasattan 10 gün önce müşterilerim siparişleri vermeye başlıyor. Bizde önce kalite, sonra fiyat. Hasattan 15 gün sonra elimde bal kalmamış oluyor. Bizden bal almak isteyen olursa kesinlikle önceden sipariş vermesi gerekiyor." dedi.

        Yılda ortalama 300 kilogram bal üreten Mehmet Şahin de 2019'da vefat eden babasının mesleğini devraldığını belirterek "100 kovan bal üretimi yapıyorum. Bu yıl hasattan hemen sonra satışını yaptım. Bölgemiz yüksek rakımlı olduğu için çok farklı çiçeklere ve kestane ağaçlarına sahip. Bal üretimi için her türlü imkanımız var." ifadelerini kullandı.

        - Hasattan kısa süre sonra üreticilerin elinde bal kalmadı

        Samsun Arıcılar Birliği Salıpazarı temsilcisi Burhan Kesler ise üreticileri tek tek ziyaret ederek kestane balının analizini yaptıklarını dile getirdi.

        Salıpazarı kestane balının meşhur olduğunu vurgulayan Kesler, şunları kaydetti:

        "Hakiki ilaçlık kestane balı üretimi yapıyoruz. İlçe olarak patentini de aldık. Ortalama kovan başına 3 ila 5 kilogram verim alabildik. Geçen yıl kestane balı üretimi neredeyse hiç olmamıştı. Bu sene de kestane çiçeğinin bal akım sezonunda aşırı sıcaklar nedeniyle çiçeği güneş yaktığından verim biraz düştü. Salıpazarı'nda 8 bin kovan üretim var. Bu da yaklaşık 40 ton rekolte yapıyor."

        Kesler, bal üreticilerinin ağustos sonu ile eylül başlarından itibaren hasada başladığını belirterek "Hasattan hemen sonra üreticimizin elinde neredeyse bal kalmadı. Salıpazarı kestane balı her derde deva. O yüzden tüketimi çok fazla oluyor. Anzer balı nasıl ünlü ise bizim de Salıpazarı kestane balımız meşhurdur. Özellikle gurbetçilerimiz hasattan sonra balı alarak yaşadıkları ülkelere götürüyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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