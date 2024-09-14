Salıpazarı kestane balını tatmak isteyenler siparişi hasat öncesinde veriyor

İLYAS GÜN - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde coğrafi işaret tescil belgesine sahip kestane balını tatmak isteyenler, siparişlerini hasattan önce veriyor.

Salıpazarı ilçesinin 950 rakımlı köylerinde kestane ağaçlarının çiçeklerinden elde edilen coğrafi işaret tescil belgesine sahip kestane balında, bu yıl 40 ton rekolte bekleniyor.

Salıpazarı kestane balını benzerlerinden ayıran özelliği, baldaki kestane oranının yüzde 72 seviyesinde bulunması olarak gösteriliyor.

Lezzeti, kokusu ve tadıyla meşhur olan ve kısa sürede tükenen Salıpazarı kestane balını tatmak isteyenlerin, hasattan önce sipariş vermesi gerekiyor.

İlçede arıcılık yapan Mehmet Yazar, AA muhabirine, temiz, kaliteli ve organik kestane balı ürettiğini söyledi.

Yılda ortalama 250 ila 300 kilogram bal üretimi olduğunu anlatan Yazar, "Müşterilerimiz kaliteyi takdir ediyor. Bizim balımızı bir defa tadan tekrar istiyor. Hasattan 10 gün önce müşterilerim siparişleri vermeye başlıyor. Bizde önce kalite, sonra fiyat. Hasattan 15 gün sonra elimde bal kalmamış oluyor. Bizden bal almak isteyen olursa kesinlikle önceden sipariş vermesi gerekiyor." dedi.

Yılda ortalama 300 kilogram bal üreten Mehmet Şahin de 2019'da vefat eden babasının mesleğini devraldığını belirterek "100 kovan bal üretimi yapıyorum. Bu yıl hasattan hemen sonra satışını yaptım. Bölgemiz yüksek rakımlı olduğu için çok farklı çiçeklere ve kestane ağaçlarına sahip. Bal üretimi için her türlü imkanımız var." ifadelerini kullandı.