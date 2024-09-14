Bafra'da trafik polisleri okul servislerini denetledi

Belge, sigorta, muayene, işaretlerinin uygunluğu, emniyet kemeri gibi konuların kontrol edildiği denetimde eksikleri bulunan araçlara uyarıda bulunuldu, öğrencilere de trafik güvenliği konusunda eğitim verildi.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Denetleme Büro Amirliği ekipleri, eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarını kontrol etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.