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        Bafra'da trafik polisleri okul servislerini denetledi

        Samsun'un Bafra ilçesinde trafik polisleri tarafından okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 13:15 Güncelleme: 14.09.2024 - 13:17
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        Bafra'da trafik polisleri okul servislerini denetledi
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        Samsun'un Bafra ilçesinde trafik polisleri tarafından okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Denetleme Büro Amirliği ekipleri, eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarını kontrol etti.

        Belge, sigorta, muayene, işaretlerinin uygunluğu, emniyet kemeri gibi konuların kontrol edildiği denetimde eksikleri bulunan araçlara uyarıda bulunuldu, öğrencilere de trafik güvenliği konusunda eğitim verildi.

        Uygulamada 104 okul servis aracı denetlendi, eksikleri bulunan 23 araca 18 bin lira idari para cezası kesildi.

        Denetimlerin eğitim yılı boyunca devam edileceği belirtildi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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