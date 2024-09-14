Samsun'da evde çıkan yangın hasara yol açtı
Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hacınabi Mahallesi Hacı Ahmet Sokak'ta 5 katlı apartmanın zemin katında Fatma E'ye ait dairede çamaşır makinesinden dolayı yangın çıktı.
Yangın sırasında evde bulunmayan ev sahibine komşuları, evinden duman çıktığını haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında hasar meydana geldi.
Sağlık ekibince, dumandan etkilendiği düşünülen apartmandaki yaşlı kadına müdahalede bulunuldu.
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