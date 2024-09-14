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        Samsun'da hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 17:10 Güncelleme: 14.09.2024 - 17:11
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        Samsun'da hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.

        Sezgin K'nin kullandığı 55 HD 494 plakalı hafif ticari araç, Emirefendi Mahallesi Hasan Çakın Caddesi'nde, yolun karşına geçmeye çalışan Binnaz Derebey'e (85) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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