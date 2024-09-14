Samsun'da hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.
Sezgin K'nin kullandığı 55 HD 494 plakalı hafif ticari araç, Emirefendi Mahallesi Hasan Çakın Caddesi'nde, yolun karşına geçmeye çalışan Binnaz Derebey'e (85) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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