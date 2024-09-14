Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Yeni19 Mayıs
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Serkan Çimen, Mehmet Akıncık
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola, Benasser, Muja, Ntcham, Holse, Emre Kılınç, Dimata
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Guilherme, Bazoer, Adil Demirbağ, Boranijasevic, Ufuk Akyol, Jevtovic, Pedrinho, Aleksic, Ndao, Umut Nayir
Gol: Dk. 30 Pedrinho (TÜMOSAN Konyaspor)
SAMSUN
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