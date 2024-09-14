Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor'u deplasmanda 1-0 yendikleri maçla ilgili, "Bu maçta galip gelmek güzeldi." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Albayrak, zor bir deplasman maçına çıktıklarını belirterek, "Zorlu bir deplasmana geleceğimizi biliyorduk. Çünkü üst üste galip gelip puanlar alan bir takıma karşı oynayacaktık. Geçen sezon iç saha galibiyetleri alan bir takımdı. Bunun zorluklarını biliyorduk. Hafta içerisinde bunların üzerine çalıştık. Biz sezon başından beri savunmaya ağırlık veriyorduk. Son 2 maçtır da gol yemiyoruz. Bu maçta galip gelmek güzeldi. Bu zorlu hava şartlarında oyuncularımızı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Rakibimiz zorlu bir rakip, güzel sonuçlar alan bir ekipti. Almış olduğumuz bu 3 puan bizim için sevindirici." ifadelerini kullandı.