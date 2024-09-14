FETÖ'den aranan şüpheli saklandığı evde yakalandı

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 2016 yılından itibaren aranan K.M'nin İlkadım ilçesinde saklandığı tespit edilen adrese operasyon düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.