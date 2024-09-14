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        Samsunspor Kulübünden Konyaspor maçı hakemine tepki

        Samsunspor Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenildikleri maçın hakemi Oğuzhan Çakır'a tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 21:58 Güncelleme: 14.09.2024 - 21:58
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        Samsunspor Kulübünden Konyaspor maçı hakemine tepki
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        Samsunspor Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenildikleri maçın hakemi Oğuzhan Çakır'a tepki gösterdi.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçen sezon yaşanan hakem hatalarının bugünkü müsabakada da devam ettiği savunuldu.

        Hakem Oğuzhan Çakır'ın tartışmaya açık olmayacak bariz penaltı pozisyonlarını görmezden geldiği öne sürülen açıklamada, "Açık şekilde verilen ve verilmeyen hatalı kararlar sonucunda takımımız ve teknik ekibimizin tüm çabaları boşa gitmiştir. Geçtiğimiz sezonda yaptığımız çağrıyı yineliyor, temiz, adil ve eşit futbolu tüm takımlar için ayrım yapmaksızın talep ediyoruz. Kulübümüz, bundan sonraki müsabakalarda da benzer konuların takipçisi olacaktır." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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