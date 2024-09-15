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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 15:46 Güncelleme: 15.09.2024 - 15:52
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda Çarşamba'da B.K. ve E.Y'nin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız pompalı tüfek, 3 sentetik ecza hapı ile bir miktar uyuşturucu ve 10 kartuş ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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