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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

        Samsun'un İlkadım ve Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 22:47 Güncelleme: 15.09.2024 - 22:54
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
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        Samsun'un İlkadım ve Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        İlkadım ve Çarşamba ilçesinde şüpheli 3 kişinin üzerinde ve evlerinde yapılan aramada 9 bin 982 sentetik ecza, 1 kilo 251 gram esrar maddesi, 8 kök hint keneviri bitkisi, 2 uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alının 3 kişi işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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