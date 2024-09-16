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        Samsun'da 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun'da 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 10:56 Güncelleme: 16.09.2024 - 10:56
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        Samsun'da 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Samsun'da 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, hırsızlık suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün aranması bulunan C.S'yi (23) yakalayarak gözaltına aldı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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