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        Mobil Trafik Eğitim Tırı Bafra'da

        Samsun'un Bafra ilçesinde, Galip Öztürk Ortaokulu bahçesinde "Mobil Trafik Eğitim Tırı" ile öğrencilere trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 12:15 Güncelleme: 16.09.2024 - 13:25
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        Mobil Trafik Eğitim Tırı Bafra'da
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        Samsun'un Bafra ilçesinde, Galip Öztürk Ortaokulu bahçesinde "Mobil Trafik Eğitim Tırı" ile öğrencilere trafik eğitimi verildi.

        İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Yürütülecek Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Eğitim İşbirliği Protokolü" kapsamında, Bafra Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından, ilköğretim çağındaki öğrencilere trafik kuralları uygulamalı olarak gösterildi.

        İlçede iki gün boyunca verilecek eğitimlerin ilk gününde ilköğretim çağındaki öğrencilere, sokak ve cadde üzerinde trafik ışıklarının bulunduğu yerde nasıl hareket edilmesi gerektiği, emniyet kemerinin önemi gibi kurallar anlatıldı.

        İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, "Ailenizin kullandığı araçların, önüne yaşınız gereği oturmayacaksınız, araçların arkasına oturup, emniyet kemelerinizi takıp, güvenli bir yolculuk geçireceksiniz." diyerek uyarılarda bulundu.

        Eğitimlerin sonunda öğrencilere, trafikle ilgili "boyama kitabı ile kırmızı düdük" trafik polisleri tarafından dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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