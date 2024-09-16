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        Vezirköprü Kaymakamı Kaya'dan öğrenci yurduna ziyaret

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vezirköprü Meslek Yüksekokulunun 2024-2025 akademik yılının 16 Eylül'de başlaması nedeniyle Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü Vezirköprü Yurt Müdürlüğünde öğrencilerin kayıt işlemleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 12:21 Güncelleme: 16.09.2024 - 13:29
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        Vezirköprü Kaymakamı Kaya'dan öğrenci yurduna ziyaret
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        Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vezirköprü Meslek Yüksekokulunun 2024-2025 akademik yılının 16 Eylül’de başlaması nedeniyle Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü Vezirköprü Yurt Müdürlüğünde öğrencilerin kayıt işlemleri devam ediyor.

        Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, 357 kız, 190 erkek üniversite öğrencisinin barındığı Vezirköprü Yurt Müdürlüğünü ziyaret ederek görevlilerden kayıtlar ve yurtla ilgili bilgi aldı.

        Yurda kayıt yaptıran öğrenciler ve aileleri ile sohbet eden Kaymakam Kaya, "Öğrenci kardeşlerimiz önce Allah'a sonra devletimize emanettir. Yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerimize başarılar dilerim." dedi.

        Kayıt esnasında öğrencilere Gençlik Merkezi, Spor Kompleksi ve yurtlarındaki ücretsiz açılacak kurslarla ilgili yurt idare personeli, gençlik liderleri, eğitim görevlileri tarafından bilgi verildi. Öğrencilere ve ailelerine çay, su, çorba ikram edildi.

        Ziyarette Kaymakam Kaya'ya, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, Vezirköprü Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Metin Kadım, Yurt Müdürü İrfan Taşkın eşlik etti.

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