Vezirköprü Kaymakamı Kaya'dan öğrenci yurduna ziyaret

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vezirköprü Meslek Yüksekokulunun 2024-2025 akademik yılının 16 Eylül’de başlaması nedeniyle Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü Vezirköprü Yurt Müdürlüğünde öğrencilerin kayıt işlemleri devam ediyor.

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, 357 kız, 190 erkek üniversite öğrencisinin barındığı Vezirköprü Yurt Müdürlüğünü ziyaret ederek görevlilerden kayıtlar ve yurtla ilgili bilgi aldı.

Yurda kayıt yaptıran öğrenciler ve aileleri ile sohbet eden Kaymakam Kaya, "Öğrenci kardeşlerimiz önce Allah'a sonra devletimize emanettir. Yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerimize başarılar dilerim." dedi.