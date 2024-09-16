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        Samsun'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Havza ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 13:40 Güncelleme: 16.09.2024 - 14:42
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        Samsun'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Havza ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Vezirköprü'den Samsun yönüne giden Okan Türgeç idaresindeki 06 ZG 499 plakalı otomobil, Ortaklar Mahallesi mevkisinde, karşı yönden gelen Sezer Oktay (20) yönetimindeki 55 H 6254 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada, sürücü Oktay ile yanındaki Abdurrahim Korkmaz (19), Kadir Demirbilek (20), Erkan İğci (17) yaralandı.

        İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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