Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Ekiplerin evde yaptığı aramada 62,75 gram esrar maddesi, 0,54 gram sentetik uyuşturucu, 17 adet sentetik ecza hapı, 1 sentetik uyuşturucu hap, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 uyuşturucu öğütme aparatı, 1 hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan ambalajlar ele geçirildi.

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