Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ile 17 milletvekili "Türkiye Buluşmaları Samsun" programına katılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile 17 milletvekilinin katılımıyla Samsun'da "Türkiye Buluşmaları Samsun" programı gerçekleştirilecek.

AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Genel Merkezi'nin "Türkiye Buluşmaları" başlığı altında gerçekleştirdiği teşkilat çalışmasının Samsun ayağının 17 Eylül 2024 Salı günü yapılacağını belirtti.

Köse, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'daki "Türkiye Buluşmaları Samsun" programına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile 17 milletvekilinin katılacağını aktardı.

Bakan Uraloğlu ile milletvekillerini ağırlayacak olmanın heyecanı içinde olduklarını ifade eden Köse, şunları kaydetti:

"Genel Merkezimizin her daim birlikte özümüzden geleceğe mottosu ile hayata geçirdiği 'Türkiye Buluşmaları'nın Samsun programını 17 Eylül 2024 Salı günü tüm gün sürecek ve tüm ilçelerimizi kapsayacak şekilde planlamış bulunuyoruz. Program kent merkezinde basın açıklaması ile başlayacak, ilçe programlarıyla devam edecek. Samsun'un siyasal projeksiyonunu, teşkilat çalışmalarımızı, merkezi hükümet ve yerel yönetim yatırımlarını ve Samsun genelindeki hizmet ve yatırım beklentilerini masaya yatıracağımız strateji çalışmalarının yanı sıra çeşitli kurum ziyaretlerini de kapsayacak şekilde yapımı devam eden muhtelif yatırımları yerinde inceleme ve değerlendirme imkanı bulacağımız programın Samsun için hayırlı neticeler ortaya koymasını temenni ediyoruz. Yine program kapsamında sivil toplum kuruluşlarımız ile de bir araya gelecek ve çeşitli değerlendirmelerde bulunacağız. Sonuç itibariyle; AK Parti olarak her zaman olduğu gibi yine sahada milletimizle bir ve beraber olacağız. Milletin bağrından çıkmış AK kadrolar millet için, milletle beraber ve yine milletin menfaatine siyaset yapmayı sürdürecektir."