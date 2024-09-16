Samsun'da Kilit Parke, Bordür ve Beton Boru Fabrikası ile yüzde 60 tasarruf sağlandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği Kilit Parke, Bordür ve Beton Boru Fabrikası ile 2024 yılı içerisinde üretilen ürünlerde yüzde 60 tasarruf sağladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tekkeköy ilçesinde kurulan Kilit Parke, Bordür ve Beton Boru Fabrikası ile belediyenin hem altyapı hem de üstyapı projelerinde ihtiyaç duyduğu çeşitli ürünlerin üretimi gerçekleştiriliyor.

Üretim kapasitesi ile dikkati çeken tesiste, parke taşları, plak taşlar, begonit taşlar, bordür taşları ve beton boru gibi ürünlerin yanı sıra çeşitli kanalizasyon hattı elemanları üretiliyor. Son teknoloji makinelerle donatılan fabrikanın üretim sürecinde kalite ön planda tutuluyor ve bu sayede üretilen ürünlerin kalitesi de yüksek standartlarda sağlanıyor.