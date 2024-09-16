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        Havza'da İlköğretim Haftası kutlandı

        Havza'da İlköğretim Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 15:26 Güncelleme: 16.09.2024 - 15:36
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        Havza'da İlköğretim Haftası kutlandı
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        Havza'da İlköğretim Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Merkez İlkokulu bahçesindeki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Okul Müdürü Nejdet Yücel’in konuşmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sahnelendi, şiirler okundu. Programda 4. sınıf öğrencileri, 1. sınıf öğrencilerine hoş geldin çiçeği verdi.

        Katılımcılar, öğrenciler ile birlikte uçan balonları gökyüzüne bıraktı.

        Program sonrası Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, öğrenciler ile sohbet ederek başarılar diledi. Kaymakam Ayvat, "Yeni eğitim öğretim yılının milli eğitim camiasına, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını dilerim." dedi.

        Programa, Kaymakam Ayvat ile Milli Eğitim Şube Müdürleri Hakan Erhan ve Turan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekinasa, Jandarma Komutanı Özkan Parlak, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cafer Uzun, Vergi Dairesi Müdürü Murat Sarıerikli, Havza Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Fatih Çeri, okul idarecileri, davetliler ve öğrenci velileri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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