Havza'da İlköğretim Haftası kutlandı

Programa, Kaymakam Ayvat ile Milli Eğitim Şube Müdürleri Hakan Erhan ve Turan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekinasa, Jandarma Komutanı Özkan Parlak, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cafer Uzun, Vergi Dairesi Müdürü Murat Sarıerikli, Havza Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Fatih Çeri, okul idarecileri, davetliler ve öğrenci velileri katıldı.

Program sonrası Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, öğrenciler ile sohbet ederek başarılar diledi. Kaymakam Ayvat, "Yeni eğitim öğretim yılının milli eğitim camiasına, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını dilerim." dedi.

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