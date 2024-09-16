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        Samsun'da kadınlar mevsiminde domatesi salça yaparak değerlendiriyor

        Samsun'un Havza ilçesinde kadınlar mevsiminde bol olan domatesi salça yaparak değerlendiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 15:43 Güncelleme: 16.09.2024 - 16:17
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        Samsun'da kadınlar mevsiminde domatesi salça yaparak değerlendiriyor
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        Samsun'un Havza ilçesinde kadınlar mevsiminde bol olan domatesi salça yaparak değerlendiriyor.

        Bölgede kış için yiyecek hazırlığı yapan kadınların mesaisi salçayla devam ediyor.

        Kuşburnu marmeladı, erişte, tarhana, şeker pancarı pekmezi ve yufka gibi ürünler hazırlayan kadınlar, doğrayarak hazırladıkları domatesleri büyük kazanlarda kaynatıyor.

        Çuvallarda bekletilen ve ekşitilen domatesler, makineden geçirilerek kabuk ve çekirdeklerinden ayrıldıktan sonra özellikle bakır kazanlarda 2 veya 3 saat kaynatılarak salça haline getiriliyor.

        Yoğun bir emek ile hazırlanan salçalar kış boyu kullanılmak üzere cam kavanozlarda muhafaza ediliyor.

        Fatma Şimşek, AA muhabirine, doğal ürünleri kışın da tüketebilmek için hazırlık yaptıklarını söyledi.

        Kışın en çok tükettikleri ürünlerden birinin salça olduğunu belirten Şimşek, salça yapılacak domatesleri çekirdek ve kabuğundan ayırma işini eskiden elde yaptıklarını, bugün ise bunu makineyle gerçekleştirdiklerini ve bunun işlerini kolaylaştırdığını vurguladı.

        Aldıkları domatesi ilk olarak doğrayıp tuzlayarak üç gün kadar hem suyunun süzülmesi hem de ekşimesi için çuvallarda beklettiklerini anlatan Şimşek, "Daha sonra ise bu domatesleri makineden geçirip püre haline getirerek yaklaşık 3-4 saat kaynatıyoruz. Yavaş yavaş dibini tutturmadan kaynatıyoruz." diye konuştu.

        Dört yüz kilo domatesten yaklaşık 80 kilo salça elde ettiklerini aktaran Şimşek, kendi ürettikleri ürünleri daha güvenle tükettiklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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