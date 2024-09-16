Samsun'da 1,2 kilogram esrarla yakalanan zanlı tutuklandı

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çarşamba İlçe Emniyet ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beylerce Mahallesi'nde C.K'nin evine düzenlenen baskında, 1 kilo 248 gram esrar ile 5 kök kenevir bitkisi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirdi.

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