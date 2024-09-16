Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beylerce Mahallesi'nde R.S'nin ikametinde yapılan aramalarda 1,85 gram esrar maddesi ve 3 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

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