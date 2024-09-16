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        Samsun'da uyuşturucu operasyonu

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1,85 gram esrar maddesi ve 3 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 17:58 Güncelleme: 16.09.2024 - 18:52
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonu
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1,85 gram esrar maddesi ve 3 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

        Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beylerce Mahallesi'nde R.S'nin ikametinde yapılan aramalarda 1,85 gram esrar maddesi ve 3 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

        Ekiplerce gözaltına alınan R.S, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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