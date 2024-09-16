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        Samsun'da hırsızlık suçundan hakkında 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun'da "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 18:34 Güncelleme: 16.09.2024 - 18:34
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        Samsun'da hırsızlık suçundan hakkında 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Samsun'da "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde, aranan kişilerin yakalanması için çalışmalar gerçekleştirildi.

        Çalışmalarda ekipler, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 7 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.S'yi (23) saklandığı yerde yakaladı.

        Emniyetteki işlemleri sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan hükümlü, cezası yüzüne okunduktan sonra cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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