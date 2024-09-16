Elektrik direğinin devrilmesi sonucu akıma kapılan 2 büyükbaş hayvan telef oldu
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde rüzgarın etkisiyle elektrik direğinin devrilmesi nedeniyle akıma kapılan 2 büyükbaş hayvan telef oldu.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde rüzgarın etkisiyle elektrik direğinin devrilmesi nedeniyle akıma kapılan 2 büyükbaş hayvan telef oldu.
Gölceğiz Mahallesi'nde büyükbaş hayvanların su içtikleri yere rüzgarın etkisiyle elektrik direği devrildi.
Akıma kapılan 2 büyükbaş hayvan telef oldu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini alarak elektrik dağıtım şirketine bilgi verdi.
Hayvanları telef olan Bahattin Kara, polis merkezine giderek elektrik dağıtım şirketinden şikayetçi oldu.
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