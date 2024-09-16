Samsun'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hamzalı Mahalesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

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