Samsun'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.
Hamzalı Mahalesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü.
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