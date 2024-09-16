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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

        Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 21:24 Güncelleme: 16.09.2024 - 21:29
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışma yapıldı.

        İlkadım ilçesi genelinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 737 gram sentetik uyuşturucu, 618 sentetik ecza hap, 2,50 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 15 fişek ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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