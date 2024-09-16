Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı
Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışma yapıldı.
İlkadım ilçesi genelinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 737 gram sentetik uyuşturucu, 618 sentetik ecza hap, 2,50 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 15 fişek ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
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