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        Samsun'da bin litre etil alkol ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bin litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 10:59 Güncelleme: 17.09.2024 - 11:01
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        Samsun'da bin litre etil alkol ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bin litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haksız kazanç elde etmek amacıyla vatandaşların sağlığını tehlikeye atan ve devleti zarara uğratacak şekilde piyasaya kaçak ve sahte alkol sürmeye çalışan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, bu çerçevede düzenledikleri operasyonda takibe alınan bir panelvan aracı İlkadım ilçesinde durdurdu.

        Araçta aramaya yapan ekipler, bin litre etil alkol ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan M.Y. (42), emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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