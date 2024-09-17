Samsun'da bin litre etil alkol ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı

Ekipler, bu çerçevede düzenledikleri operasyonda takibe alınan bir panelvan aracı İlkadım ilçesinde durdurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haksız kazanç elde etmek amacıyla vatandaşların sağlığını tehlikeye atan ve devleti zarara uğratacak şekilde piyasaya kaçak ve sahte alkol sürmeye çalışan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

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