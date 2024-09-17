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        Kaplıcalarıyla ünlü Havza yeni yatırımlarla bölgesinde turizm merkezi olmak istiyor

        Samsun'un kaplıcalarıyla tanınan ilçesi Havza'da 2018 yılında termal tesis yatırımına başlayan firma, 6 bloktan oluşan tatil köyünün 2 bloğunu 2025'te tamamlayarak hizmete açmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 11:36 Güncelleme: 17.09.2024 - 12:08
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        Kaplıcalarıyla ünlü Havza yeni yatırımlarla bölgesinde turizm merkezi olmak istiyor
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        Samsun'un kaplıcalarıyla tanınan ilçesi Havza'da 2018 yılında termal tesis yatırımına başlayan firma, 6 bloktan oluşan tatil köyünün 2 bloğunu 2025'te tamamlayarak hizmete açmaya hazırlanıyor.

        Havza'da otel, devre mülk ve tatil köyü kompleksi yapan firmanın, 450 oda, 1200 yatak kapasiteli içinde havuzlar, spor salonları, sosyal donatıları ve yürüyüş yolları bulunan 50 bin metrekare alan içinde inşa ettiği tatil köyü çalışmaları sürüyor.

        Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçelerinin kaplıcalarıyla öne çıktığını, tesis tamamlandığında turizm ve istihdama büyük katkı sağlayacağını söyledi.

        İkiz, "İnşallah bu tesis bittiğinde 450 oda, 1200 yatak civarında büyük bir tesis ve tatil köyü olacak. Yüzme havuzları, termal SPA merkezleri, kadın erkek hamamlarıyla spor tesisleri ve çevre düzenlemesiyle Samsun'un en büyük tatil köyü olacak." ifadesini kullandı.

        - "Yatırımcılarımızı Havza'ya davet ediyorum"

        Tesisin 20 bini kapalı toplam 50 bin metrekare alanda yapıldığını belirten İkiz, şunları kaydetti:

        "Havza tarihi ve termal bir ilçe. Maalesef bizim 2-3-4 yıldızlı otellerimiz pansiyonlarımız var. Fakat 5 yıldızlı otelimiz ve tatil köyümüz yoktu. İnşallah bu tatil köyümüz 2025 yılında faaliyete geçtiğinde Havza'nın ve Samsun'un en büyük tatil köyü olacak. Havza'nın termal bir ilçe olduğu ortaya çıkacak. Ben 20 yıldır yatırımcılarımızı Havza'ya davet ettim. İlçede 5 yıldızlı oteller artarsa Havza daha çok ileriye gidecek. Tüm termal turizm yatırımcılarımızı Havza'ya davet ediyorum. Havza bütün yolların kesiştiği tarihi bir ilçe. İki bin yıldır da kaplıcalarıyla meşhur. İnşallah önümüzdeki yıllarda ilk hedefimiz en az 5 tane 5 yıldızlı otel ve tatil köyü yapmak. Bizim amacımız Afyon ve Kızılcahamam gibi Havza'yı, Samsun'u Karadeniz'in termal turizm merkezi yapmak. Bu amaçla yolumuza devem ediyoruz."

        Hattuşa Termal Tatil Köyü Projesi Şantiye Şefi Yüksel Cihan da tesisin 2025'te iki bloğunun 105 oda ve 250 yatakla açılacağını söyledi.

        Cihan, "Proje iki blokla açılacak. Diğer bloklar tesisimiz faaliyetteyken devam edecek. Restoranı, SPA ve açık havuzlarıyla sosyal alanlarıyla hizmet verecek." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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