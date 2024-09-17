Samsun'da aydınlatma direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Sadi Atalay idaresindeki 55 GM 181 plakalı hafif ticari araç, Ustacalı Mahallesi mevkiinde yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı.
Kazada araç sürücüsü Atalay, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Atalay'ın cesedi, Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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