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        Samsun'da aydınlatma direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 13:38 Güncelleme: 17.09.2024 - 14:20
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        Samsun'da aydınlatma direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Sadi Atalay idaresindeki 55 GM 181 plakalı hafif ticari araç, Ustacalı Mahallesi mevkiinde yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı.

        Kazada araç sürücüsü Atalay, olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Atalay'ın cesedi, Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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