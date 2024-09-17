Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Samsun'da konuştu: (1)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Biz ülkemizde 2 bin 251 kilometre yüksek hızlı tren ağı tesis ettik. Avrupa'da 6'ncı dünyada da 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi ülkeyiz." dedi.

Uraloğlu, partisinin "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesine ait Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, AK Parti hükümetleri döneminde Samsun'a hava yolu, demir yolu, kara yolu, iletişim ve denizcilik noktasında 75 milyar liranın üzerinde bir yatırım yapıldığını söyledi.

Samsun Havalimanını genişletmek istediklerini anlatan Bakan Uraloğlu, "Havalimanının belli ihtiyaçları var, bir proje yaptık. Onunla ilgili bir ödenek tahsisi noktasında bir gayretimiz var. Onu temin edebilirsek oranın genişletilmesiyle ilgili bir işlem içerisinde olacağız." diye konuştu.

Samsun-Sivas-Kalın demir yolunu yenilediklerini, orada yük taşımacılığı işlemlerine devam ettiklerini belirten Uraloğlu, Türkiye'deki hızlı tren hattı ile ilgili şunları söyledi:

"Biz ülkemizde 2 bin 251 kilometre yüksek hızlı tren ağı tesis ettik. Avrupa'da 6'ncı dünyada da 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi ülkeyiz. İnşallah biz en son Ankara-Sivas'ı açmıştık. Şimdi hedefimiz, yapım çalışmaları devam eden yerlerimiz var, Akdeniz tarafında var, Kapıkule İstanbul tarafında var, Ankara-İzmir arasında var. Şimdi Kırıkkale'den Samsun'a kadar gelecek olan demir yoluyla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Orada projelerimizi bitirmiştik. Yatırım programına almıştık. İlk etapta iç krediyle yapacağımız işlerden bir tanesidir. Kırıkkale'yle Çorum arasını yetiştirebilirsek bu ay veya önümüzdeki aya ama mutlaka bu sene içerisinde Çorum'a kadar olan yaklaşık 115 kilometrelik kesimin ihalesini biz yapmış olacağız."