Samsun'da bir adreste 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İkamette yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 218 tabanca ile 53 tüfek fişeği ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen ikamete operasyon düzenlendi.

Samsun'un Terme ilçesinde bir adreste yapılan aramada 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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