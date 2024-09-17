Samsun'da cami önünden motosiklet çaldığı iddia edilen kişi yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde cami önünden motosiklet çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde cami önünden motosiklet çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Kahraman Mahallesi'nde H.Y. (58), yatsı namazını kılmak üzere motosikletiyle camiye gitti.
Namazını kıldıktan sonra motosikletinin park ettiği yerde bulunmadığını gören H.Y'nin şikayeti üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin B.Y. (16) olduğunu tespit etti.
Yapılan incelemede, kırmızı olan motosikletin siyaha boyandığı belirlendi.
B.Y. gözaltına alındı.
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