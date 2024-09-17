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        Samsun'da cami önünden motosiklet çaldığı iddia edilen kişi yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde cami önünden motosiklet çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 17:33 Güncelleme: 17.09.2024 - 17:34
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        Samsun'da cami önünden motosiklet çaldığı iddia edilen kişi yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde cami önünden motosiklet çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        Kahraman Mahallesi'nde H.Y. (58), yatsı namazını kılmak üzere motosikletiyle camiye gitti.

        Namazını kıldıktan sonra motosikletinin park ettiği yerde bulunmadığını gören H.Y'nin şikayeti üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

        Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin B.Y. (16) olduğunu tespit etti.

        Yapılan incelemede, kırmızı olan motosikletin siyaha boyandığı belirlendi.

        B.Y. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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