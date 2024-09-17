Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, şüpheli B.Ş'nin (48), uyuşturucu madde bulundurduğu ve ormanlık alana kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaştı.

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