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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 18:36 Güncelleme: 17.09.2024 - 18:36
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Samsun’un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, şüpheli B.Ş'nin (48), uyuşturucu madde bulundurduğu ve ormanlık alana kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaştı.

        Operasyon düzenleyen ekipler, 63 kök kenevir bitkisi, 7 kilo 34 gram kurutulmaya bırakılmış kubar esrar, 15 gram tütünle karışık kubar esrar maddesi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

        Şüpheli B.Ş, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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