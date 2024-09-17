Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Şahsın evine düzenlenen operasyonda, 1 kilo 19 gram kubar esrar, 29 gram sentetik uyuşturucu, 50 adet sentetik ecza hapı, 2 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden dolayı elde edildiği değerlendirilen para ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin ortak çalışmaları neticesinde E.T. (44) isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.

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