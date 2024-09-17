AK Parti Rize Milletvekili Mertoğlu, Çarşamba ilçesinde ziyaretlerde bulundu

AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Çarşamba ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Mertoğlu, "Türkiye Buluşmaları" kapsamında çiftçi, esnaf ziyaretlerinde bulunarak şikayet ve isteklerini dinlediklerini söyledi.

Bu kapsamda Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası, Çarşamba Ticaret Borsası ile esnaf ziyaretlerinde bulunduklarını anlatan Mertoğlu, "Kahverengi kokarca zararlısı ile alakalı bilgi sahibiyiz ve mücadele için çözüm yollarını üretiyoruz. Fındıktaki çürüklerin nedenini masaya yatırmamız gerekiyor. Sadece kahverengi kokarca nedeniyle mi yoksa değişen iklim şartları mı fındıkta çürümeye neden oluyor, bunları iyice araştırarak sonuç çıkarmamız gerekiyor. İnşallah çözüm yollarını üreterek seneye üreticilerimizin bu mağduriyeti yaşamamasını sağlayacağız." dedi.