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        Samsun'da hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 09:22 Güncelleme: 18.09.2024 - 09:23
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        Samsun'da hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Bekir Aydın (54) yönetimindeki 55 ALF 946 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Sinop kara yolu Fevzi Çakmak Mahallesi Esen Tepe 4'üncü Sokak'ta Enes Kaan'ın (18) kullandığı 55 ANU 944 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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