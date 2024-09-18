Samsun'da hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Bekir Aydın (54) yönetimindeki 55 ALF 946 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Sinop kara yolu Fevzi Çakmak Mahallesi Esen Tepe 4'üncü Sokak'ta Enes Kaan'ın (18) kullandığı 55 ANU 944 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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