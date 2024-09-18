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        Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı ile 28 bin 505 öğrenci eğitim aldı

        Samsun İl Jandarma Komutanlığı Mobil Trafik Eğitim Aracı ile 28 bin 505 öğrencinin eğitim aldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 11:29 Güncelleme: 18.09.2024 - 11:38
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        Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı ile 28 bin 505 öğrenci eğitim aldı
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        Samsun İl Jandarma Komutanlığı Mobil Trafik Eğitim Aracı ile 28 bin 505 öğrencinin eğitim aldığı bildirildi.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Trafik Jandarma Timlerinin yeni eğitim öğretim yılı kapsamında denetim, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.

        Geçen yıl İl Jandarma Komutanlığının envanterine katılan Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı ile bugüne kadar 317 okulda 28 bin 505 öğrenciye ulaşıldı.

        Bu eğitim öğretim yılının başlamasıyla trafik eğitimlerine devam eden Mobil Trafik Eğitim Aracı ile Alaçam, Atakum, Canik, Çarşamba, Havza ve Vezirköprü ilçelerindeki kırsal bölgelerde bulunan 11 ilkokulda 724 öğrenciye eğitim verildi.

        Ekipler, öğrencilere trafik dedektifleri boyama kitabı ve çeşitli hediyeler de verdi.

        İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Astsubay Kıdemli Başçavuş Serdar Silay, denetim, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini ifade etti.

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