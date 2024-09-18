Samsun'da okul servislerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Eğitimde şoförlerin, rehber personelin ve servis araçlarının taşıması gereken kriterler, emniyet kemeri kullanımı ve çocukların koordine edilmesi konuları anlatıldı.

Sürücülere Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında genel trafik kuralları ile öğrenci indirme ve bindirme kurallarıyla ilgili bilgi verildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Daire Başkanlığı Şube Müdürü Mesut Şahin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Melih Erdem ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelince Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odası toplantı salonunda düzenlenen toplantıya okul servisi sürücüleri katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.