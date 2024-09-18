Samsun'da babasını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
Samsun'un Alaçam ilçesinde, babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde, babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Doğukan A. (23) ve taraf avukatları katıldı.
Son sözleri sorulan sanık Doğukan A, "Pişmanım, keşke yapmasaydım, o akşam keşke ben de ölseydim." dedi.
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi.
Alaçam ilçesi Gökçeboğaz Mahallesi'nde 3 Temmuz 2023 tarihinde, gece saatlerinde kavga ettiği babası Yaşar A'yı (47) pompalı tüfekle öldürüp kaçtığı belirtilen Doğukan A. jandarma ekiplerince yakalanması sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
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