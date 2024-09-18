Samsun'da sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
Samsun'un Terme ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Samsun'un Terme ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda R.U. (41) ve E.B. (40) kullandıkları malzemelerle suçüstü yakalandı.
Operasyonda, matkap, 12 matkap ucu, 4 uzatma kablosu ile 2 patlamış fünyeye el konuldu.
Gözaltına alınan zanlılar, jandarmaya götürüldü.
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