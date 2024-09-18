Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Zanlının evinde yapılan aramada 3 kilo 855 gram kubar esrar ve 71 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucunda S.C'nin (62) evine operasyon düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.