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        Samsun'da narkotik operasyonunda 17 kişi yakalandı

        Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 14:44 Güncelleme: 18.09.2024 - 14:44
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        Samsun'da narkotik operasyonunda 17 kişi yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışma yapıldı.

        Kent genelinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 646 sentetik ecza hapı, 15,22 gram sentetik uyuşturucu, 5,33 gram esrar, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek ve 66 tabanca fişeğiyle 3 tüfek kartuşu ele geçirildi.

        Operasyonda aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 aranan hükümlünün de bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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