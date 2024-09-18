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        Ordu'da kontrol noktasında motosikletin çarptığı jandarma personelinin naaşı Samsun'a getirildi

        Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında motosikletin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'ın (27) cenazesi Samsun'a getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 18:13 Güncelleme: 18.09.2024 - 18:26
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        Ordu'da kontrol noktasında motosikletin çarptığı jandarma personelinin naaşı Samsun'a getirildi
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        Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında motosikletin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'ın (27) cenazesi Samsun'a getirildi.

        Ordu-Giresun kara yolu Divane Camisi mevkisinde icra edilen yol emniyet kontrol devriyesi sırasında, durdurulmak istenen A.T. idaresindeki motosikletin yol kenarında çarparak şehit ettiği Çangır'ın cenazesi Ordu'da düzenlenen törenin ardından kara yoluyla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi.

        Şehidin cenazesi, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ile diğer yetkililer tarafından karşılandı.

        Törende İl Müftüsü Veysel Çakı tarafından yapılan duanın ardından nakil aracından alınan Çangır'ın naaşı askerlerin omuzlarında bir süre taşınarak toprağa verileceği Sakarya'ya götürülmek üzere askeri uçağa konuldu.

        Bekar olan şehit Mehmet Fatih Çangır'ın, Gülyalı İlçe Jandarma Komutanlığında 16 gün önce göreve başladığı öğrenildi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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