Ordu'da kontrol noktasında motosikletin çarptığı jandarma personelinin naaşı Samsun'a getirildi

Törende İl Müftüsü Veysel Çakı tarafından yapılan duanın ardından nakil aracından alınan Çangır'ın naaşı askerlerin omuzlarında bir süre taşınarak toprağa verileceği Sakarya'ya götürülmek üzere askeri uçağa konuldu.

Şehidin cenazesi, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ile diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.