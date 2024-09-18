Samsun'da 13 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
Samsun'un Bafra ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 13 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 13 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
İlçede bulunan özel okulda öğle yemeğinde tavuk ve pilav yiyen öğrencilerde, eve gittikten sonra mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler görüldü.
İlçe genelinde 13 öğrenci, ailelerince gıda zehirlenmesi şüphesiyle Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öğrencilerden 2'si tedavilerinin ardından taburcu edildi, diğer öğrencilerin tedavisi ise sürüyor.
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