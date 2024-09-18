Samsun'da 13 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Öğrencilerden 2'si tedavilerinin ardından taburcu edildi, diğer öğrencilerin tedavisi ise sürüyor.

İlçede bulunan özel okulda öğle yemeğinde tavuk ve pilav yiyen öğrencilerde, eve gittikten sonra mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler görüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.