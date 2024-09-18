Samsun'da 15 bin 148 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Ekiplerin şüphelinin aracında ve ikametinde yaptığı aramada, 15 bin 148 sentetik ecza hapı ele geçirildi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 19 bin 385 lira bulundu.

İlkadım'da yapılan takip ve incelemede Ş.T'nin (56) uyuşturucu ticareti faaliyetlerine karıştığı bilgisine ulaşıldı.

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