Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:SamsunYeni 19 Mayıs
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Candaş Elbil, Emir Eray Eyisoy
Samsunspor: Okan Kocuk, Bola, Van Drongelen, Satka, Zeki Yavru (Dk. 75 Schinder), Celil Yüksel, Bennasser, Emre Kılınç (Dk. 87 Soner Gönül), Ntcham (Dk. 64 Muja), Holse, Moundilmadji (Dk. 87 Dimata)
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte (Dk. 51 Kemen), Ousseynou Ba, Opoku, Lima, Onur Ergün (Dk. 76 Djalo), Deniz Türüç, Crespo (Dk. 69 Figueiredo), Berkay Özcan (Dk. 76 Berat Özdemir), Davidson (Dk. 69 Serdar Gürler), Piatek
Goller: Dk. 65 Moundilmadji, Dk. 72 Van Drongelen (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 34 Zeki Yavru, Dk. 68 Emre Kılınç, Dk. 76 Moundilmadji, Dk. 90+3 Celil Yüksel, Dk. 90+6 Bola (Samsunspor), Dk. 48 Duarte, Dk. 90+6 Berat Ayberk Özdemir (RAMS Başakşehir)
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