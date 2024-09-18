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        Samsunspor-RAMS Başakşehir maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, iyi bir performans ortaya koyduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 22:55 Güncelleme: 18.09.2024 - 22:55
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        Samsunspor-RAMS Başakşehir maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, iyi bir performans ortaya koyduklarını söyledi.

        Alman teknik adam, maçın ardından düzenlen basın toplantısında açıklamada bulundu.

        İki takımın da iyi mücadele ettiğini dile getiren Reis "Çok iyi bir karşılaşma ortaya koyduk. İlk dakikadan son dakikaya kadar iyi maç ortaya koyduk. İlk 15 dakikadan sonra daha iyi bir oyun sergilemeye başladık. Soyunma odasında oyuncularımla konuştum. Bu disiplinle devam etmelerini ve gol şansının bize geleceğini söyledim. Kazandığımız için çok mutluyuz. Taraftarımızın önünde ilk galibiyetimizi altığımız için mutluyum." diye konuştu.

        Bir basın mensubunun stat zeminiyle ilgili sorusu üzerine Reis, "Başakşehir de biz de aynı sahada aynı şartlarda oynadık. Topa sahip olmayı başardık." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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